Nuova linea produttiva per la Stiga di Castelfranco

CASTELFRANCO – Taglio del nastro oggi, venerdì pomeriggio, per una nuova linea produttiva alla Stiga di Castelfranco. «Prende il via una nuova linea produttiva, che proietta la storia dell’azienda nel futuro prossimo della robotica applicata al giardinaggio – ha dichiarato l’amministratore delegato della multinazionale Sean Robinson. Una narrazione tutta ambientata nello stabilimento di Castelfranco Veneto, che diventa così sempre più un polo di innovazione tecnologica in grado di attrarre talenti dal mondo intero».



Il colosso veneto specializzato in macchinari e attrezzature da giardino produrrà “Stig”, un robot tagli erba pensato, testato e realizzato nel Trevigiano dove verrà prodotto. «Tecnologia all’avanguardia al servizio di hardware ed elettronica per sviluppare nuovi macchinari da giardino, ma utile anche – aggiunge Giacomo Tesolin, direttore marketing di Stiga – a rivoluzionare l’intera linea produttiva: a Castelfranco Veneto da oggi andrà in scena il futuro della fabbricazione dei robot per il taglio dell’erba, a rappresentare la nuova direzione presa dall’azienda. Interfaccia utente, esperienza del consumatore, servizi forniti: niente sarà più come prima».



«Inesauribile serbatoio di ricerca e innovazione, la Provincia di Treviso è l’humus ideale per accogliere aziende votate all’internazionalizzazione e perciò testimoni perfette, ben oltre i confini italiani, dell’eccellenza tipicamente Made in Italy di cui questo territorio è espressione»: il commento del sindaco di Castelfranco Veneto e presidente della Provincia di Treviso Stefano Marcon.