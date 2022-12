Nuova immersione dei gondolieri-sub nei canali di Venezia

VENEZIA - Mille chilogrammi di rifiuti abbandonati nelle acque della Laguna sono stati recuperati questa mattina dai gondolieri sub di Venezia impegnati nell'ultima immersione dell'anno. Tra il materiale raccolto ci sono tubi di ferro, copertoni usati come parabordi per le imbarcazioni, bottiglie, ma non solo. I sommozzatori, perlustrando poco piu' di 200 metri di fondale, da Rio della Fava fino all'incrocio con Rio di Santa Marina, hanno ripescato di tutto: tre scalette, altrettante eliche, un trapano a percussione, una rete con doghe matrimoniale, un compressore, una borsa ventiquattrore, una grondaia e quattro batterie elettriche.

L'attivita' di pulizia, coordinata dalla Direzione Sviluppo Promozione della Citta' e Tutela delle Tradizioni e del Verde pubblico, e' stata svolta dalle ore 8 alle 14 da dieci volontari dell'associazione Gondolieri di Venezia che, come nelle precedenti occasioni, insieme ai tecnici del Comune hanno individuato la zona in cui effettuare l'immersione, grazie anche alle segnalazioni del Servizio Sicurezza della Navigazione della Polizia locale. I rifiuti recuperati saranno tutti correttamente smaltiti da Veritas, che oggi ha supportato l'intervento con una sua imbarcazione.

'Bravissimi i volontari dell'Associazione Gondolieri di Venezia che oggi si sono immersi nelle acque della Laguna veneziana, nello specifico concentrandosi sul fondale da Rio della Fava fino all'incrocio con Rio di Santa Marina, recuperando addirittura mille chilogrammi di rifiuti'.Sono le parole di complimenti che sono state espresse dal Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, in merito all'ennesima azione messa in campo, per il bene dell'intera comunita' dei veneziani, da parte dei gondolieri sub. 'Forse ci scordiamo che la nostra salute e' connessa direttamente alla pulizia e salute dell'ambiente: contributi come questo, che permettono di ripulire e salvaguardare il territorio in cui viviamo, garantiscono infatti anche di proteggere la nostra salute - conclude - . Un grazie pertanto a chi ha partecipato a questa iniziativa coordinata dalla Direzione Sviluppo Promozione della Citta' e Tutela delle Tradizioni e del Verde pubblico col supporto di Veritas'.