Nuova grandinata in Regione, un ferito grave e danni

VENEZIA - Un giovane di 16 anni colpito da un ramo a Zimella (Verona), sette ricoveri di persone ferite, e 27 soccorsi dal Suem 118, sono il bilancio di una forte grandinata che si è scaricata nella notte in Veneto, in particolare nella provincia di Verona. Lo comunica il presidente regionale Luca Zaia. "La grandine - comunica - ha distrutto tetti, automobili, impianti industriali e artigiani. In campagna ha azzerato coltivazioni, vigneti, frutteti e serre. Le linee ferroviarie sono ora interrotte lungo la tratta fra Brescia e Padova". Lo Stato di Emergenza Regionale sarà aggiornato nelle prossime ore alla luce delle nuove perturbazioni.

"Il Veneto questa notte e nelle prime ore della mattina è stato 'bombardato'. Non si dica che si tratta di fenomeni estivi, da mettere in conto: ho numerose testimonianze di pezzi di ghiaccio grandi come mele, pesanti oltre 150 grammi, con una potenza distruttiva estrema. Siamo di fronte, per violenza e frequenza del maltempo, a qualcosa di fuori dal comune. Questa per la nostra terra è stata ancora una notte di passione". Lo afferma in una nota il presidente della Regione, Luca Zaia, commentando i violenti episodi di maltempo registrati questa notte e nella prima mattina, colpendo in particolare il trevigiano ed il veronese. "Devo ringraziare nuovamente - prosegue Zaia - la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e tutti coloro che sono impegnati nell'emergenza. Dalle prime luci dell'alba sono in corso i censimenti dei danni: serve capire esattamente i perimetri delle zone colpite, che mi aspetto essere estese. I rilievi verranno aggiunti ai report già inviati, nei giorni scorsi, al Governo. Servono ristori economici per i territori del Veneto colpiti: è quello che chiederemo allo Stato", conclude.

Il violento nubifragio che ieri ha investito la notte scorsa la Lombardia sta causando disagi anche lungo la linea ferroviaria Milano-Venezia sulla quale sono possibili ritardi fino a un'ora. In stazione Centrale i treni partono comunque con una certa regolarità e i viaggiatori sono avvisati dei ritardi, anche in questo caso fino a un'ora, lungo la linea da Torino per Milano per danni dovuti al maltempo tra Trecate, nel Novarese e Magenta in provincia di Milano.