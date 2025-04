Nuova fase di maltempo in arrivo. Stato di attenzione in Veneto

Il meteo regionale prevede per il pomeriggio/sera di oggi, giovedì 17, tempo instabile con precipitazioni irregolari a prevalente carattere di rovescio o locale temporale più probabili su zone montane e pedemontane con tendenza al diradamento dalla serata. Venerdì 18 tempo variabile a tratti moderatamente instabile con precipitazioni sparse anche con rovesci più probabili fino al primo pomeriggio e in genere di modesta entità.



Alla luce delle previsioni, il Centro Funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idraulica e idrogeologica valido dalle 18 di oggi giovedì 17 aprile alle 20 di domani. È dichiarato lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica per i bacini di Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e Monti Lessini. È altresì dichiarato lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idraulica per i bacini di Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Brenta-Bacchiglione, Livenza, Lemene, Tagliamento.