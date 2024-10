Nuova denuncia contro l'uso di autovelox non omologati

SAN DONA' DI PIAVE (VENEZIA) - Una nuova denuncia è stata presentata dall'associazione Altvelox di Belluno per l'utilizzo di apparecchi autovelox "irregolari" nei confronti di un'amministrazione comunali. stavolta nel mirino dell'organizzazione è finito il sindaco di San Donà di Piave (Venezia), Alberto Teso, assieme al comandante della polizia locale, al Prefetto attuale e a quello precedente di Venezia.

L'accusa, come in altri casi, è di aver usato apparati muniti della sola "Determina Dirigenziale" rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che comunque non consentirebbe l'acquisizione della prova legale. Alle accuse di rifiuto o omissione di atti d'ufficio, si aggiunge quella di diffamazione nei confronti di Teso, che di fronte a una precedente diffida avrebbe risposto "con offese gratuite e molto pesanti" sulla stampa locale contro Alvelox. Il Prefetto, Darco Pellos, è invece stato denunciato per non aver "convocato con cadenza almeno semestrale l'Osservatorio Provinciale per il monitoraggio della incidentalità e sicurezza delle strade".