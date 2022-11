Nuova asta per villa Bertolini a Montebelluna: si parte da 432mila euro

MONTEBELLUNA – Una vicenda ancora senza epilogo, quello della sorte della cinquecentesca villa Bertolini a Montebelluna. L’antica dimora, un tempo residenza del ministro Pietro Bertolini, sembra non trovare nessuno che ne apprezzi le peculiarità e dopo innumerevoli tentativi andati a vuoto, che di volta in volta l’hanno deprezzata, ecco l’ennesimo tentativo.



Martedì 15 novembre alle 15 nella sede di Asset (Associazione Esecuzioni Treviso) al civico 26 di Viale Appiani a Treviso sarà nuovamente battuta la villa montebellunese con una base d’asta di 432.000. E pensare che solo pochi anni fa quando venne messa in vendita per la prima volta venne proposta ad una cifra ben più consistente come era giusto che fosse visto che secondo la perizia del tribunale il suo valore è di oltre 2 milioni e 250 mila euro.



“Villa Bertolini è una villa vincolata dalla soprintendenza ai beni culturali della Regione Veneto. Costruita nel XVI secolo, è stata poi parzialmente ristrutturata dal senatore e ministro Pietro Bertolini dopo averla acquistata nel 1880. Lo stesso Bertolini vi ha creato il giardino romantico di circa 4 ettari, così come progettato da un architetto francese con fontane, insenature, cascate, ruscelli e laghetto”: si legge nella petizione online "Villa Bertolini nel cuore" lanciata 3 anni fa ed alla quale hanno aderito solo 21 persone.



Proprio così! A quanto pare poco interessa ai montebellunesi che questo sia stato un luogo dove si sono succedute personalità del calibro di: Enrico De Nicola (primo presidente della Repubblica italiana), scrittori tra i quali Romain Rolland, Rabindranath Tagore, Cesare Abba e la pedagogista Maria Montessori. D'altronde da anni c’è chi auspica che sia il Comune a rilevarla con il suo importante archivio storico ma in tal senso dalla Municipalità, ad oggi, sono giunti solo dinieghi salvo l’aver esercitato la prelazione su parte del parco dell’antica dimora.





