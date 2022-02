Nuova antenna a Colle Umberto: disterà circa 3 chilometri da quella della zona industriale di Vittorio

COLLE UMBERTO - Nuova antenna a Colle Umberto. Verrà costruita vicino al centro commerciale e alla Statale 51 di Alemagna, in un’area privata. “Noi stiamo predisponendo il piano antenne – commenta il sindaco Sebastiano Coletti -. Ovviamente il privato fa i propri investimenti. Speriamo che le prossime vengano costruite in spazi pubblici. Vista la pubblica utilità di queste strutture, infatti, il suolo pubblico dovrebbe essere privilegiato. In questo modo il comune potrebbe almeno incassare il canone”.

Il nuovo dispositivo disterà circa tre chilometri dall’antenna che è stata eretta a fine dicembre nella zona industriale di San Giacomo. La struttura vittoriese si trova all’interno della rotatoria che regola il traffico tra via Podgora, via Caduti del Lavoro, via Deganutti e via Martiri delle Foibe. Quell’area della zona industriale si trova al confine tra Conegliano e Vittorio Veneto, ma l’antenna è compresa completamente nel comune vittoriese.

“È stata presentata una richiesta per un’antenna tradizionale, per servizi di telefonia e internet – continua il sindaco di Colle Umberto -. I lavori sono già stati avviati, ma non conosciamo le tempistiche. Ad ogni modo non si tratta di un luogo sensibile, visto che si trova vicino alla zona industriale. Noi abbiamo dato l’ok, ma i comuni – per quanto riguarda le antenne e i relativi permessi – hanno un po’ le mani legate e non possono fare più di tanto”.

