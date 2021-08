Nuova allerta meteo: in arrivo forti rovesci, grandine e raffiche di vento

VENETO - Le previsioni meteorologiche del Veneto segnalano tra la serata di oggi e le prime ore del mattino di domani (venerdì 27 agosto) una breve fase di instabilità sul settore nord-orientale della regione. Saranno possibili dei rovesci e temporali specie su pedemontana orientale, pianura nord-orientale e costa centro-settentrionale, dove non si escludono locali fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate, raffiche di vento).



Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Si segnala la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide con particolare riferimento al bacino “Piave Pedemontano” (BL-TV).



Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica – con validità dalle 18.00 di oggi alle 08.00 di domani - dichiarando lo stato di Attenzione (allerta gialla) nel Bacino “Piave Pedemontano” (BL-TV). Limitatamente alla rete idraulica secondaria, lo stato di Attenzione è stato dichiarato anche per i bacini “Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna” (VE-TV-PD) e “Livenza, Lemene e Tagliamento” (VE-TV).