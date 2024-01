Nuoto, Stilelibero Preganziol, campionato al via

PREGANZIOL - La Pallanuoto Stilelibero di Preganziol, neopromossa in serie C, inizierà il campionato sabato 20 gennaio. La squadra è stata inserita nel girone 2 che comprende società dell’Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto e debutterà in trasferta, alle piscine A. Pircher di Bolzano, contro la RN Trento, inizio dell’incontro alle 21,15. La seconda giornata, sabato 27 gennaio farà la sua prima apparizione nella piscina di casa che la vedrà apposta alla Reggiana Nuoto con inizio dell’incontro alle ore 19.

La squadra, che vede a capo dei tecnici Ciro Magliano, è composta da Matteo Bonetta che allena la prima squadra con i giocatori Luca Mestriner , capitano, universitario, Matteo Bonetta, impiegato, Mattia Perrino, universitario, Mattia Dal Fabbro, impiegato, Davide Micale, Tecnico, Matteo Moro, universitario, Mattia Rampazzo, universitario, Mattia Masiero, studente Liceo scientifico , Matteo Bazzacco, universitario, Giovanni Montin, studente Istituto Astori, Alessandro Simonato, studente universitario, Simone Vergano, studente universitario, Alessandro De Santis, studente, Davide Biliato, studente, Matteo Trevisanato, studente, Gallo Francesco, studente, Brussato Tommaso, studente, Lorenzo Morandini, studente ed i nuovi prestiti in arrivo da Trieste Sasha Villan, studente Liceo scientifico, Nikola Pavic, studente, Gaetano Micillo, Studente, Francesco Casavola, studente.