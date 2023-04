Nuoto, ai Criteria giovanili sugli scudi la Stilelibero Preganziol

PREGANZIOL - I Criteria Nazionali Giovanili di nuoto che si svolti allo Stadio del Nuoto Italo Nicoletti a Riccione hanno messo in luce la società Stilelibero Preganziol- Team Veneto , associata alla Lisporteam360, che ha conquistato ben 9 medaglie d’oro, 7 d’argento e 8 di bronzo.

ORO con Cristiana Stevanato ( junior 2007) nei 50 stile libero, 100 stile libero, 4 x100 stile libero,( tutti personal best) , 4 x100 misti, Anna Porcari (cadette), 4x100 stile libero ( personal best), Emma Scomparin (cadette) , 4 x100 stile libero ( personal best), Federico Mao ( juniores 2005) nei 400 stile libero, Francesco Ceolin ( ragazzi 2008) nei 100 stile libero ( personal best) , 200 stile libero ( personal best). ARGENTO con Cristiana Stevanato ( juniores 2007) 4 x 200 stile libero ( personal best), Anna Porcari ( cadette) 4 x 100 misti, Emma Scomparin ( cadette) 4 x 100 misti , Sofia Losiggio ( juniores 2008) 4 x 100 misti, Federico Mao ( juniores 2005) 200 stile libero ( personal best), Francesco Ceolin ( ragazzi 2008) 50 stile libero( personal best), 4 x 100 stile libero ( personal best). BRONZO con Emma Scomparin ( cadette) 50 stile libero ( personal best), Sofia Losiggio ( juniores 2008) 50 rana ( personal best), Federico Mao ( juniores 2005) 4 x 100 stile libero, 4 x 200 stile libero, Nicolò Rosso 4 x 100 stile libero, Simone Silveri( juniores 2005) 4 x 100 stile libero, 4 x 200 stile libero, Andrea Finotto ( juniores 2005) 4 x 200 stile libero ( personal best).