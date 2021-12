Nucleare, lettera di 700 scienziati a Biden

MONDO - Sono centinaia, circa 700 scienziati e ingegneri - fra cui 21 Premi Nobel - i firmatari di una lettera appello al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in cui si dicono "seriamente preoccupati per i rischi posti da armi nucleari". Nella lettera, la cui notizia ha iniziato a circolare negli Usa nei giorni scorsi e che l'Adnkronos ha avuto l'opportunità di leggere, gli scienziati e gli ingegneri - afferenti ai maggiori istituti di ricerca statunitensi ma anche europei e italiani - scrivono a Biden: "Sappiamo che Lei condivide le nostre preoccupazioni. Il Nuclear Posture Review (Npr) in corso è un’opportunità per Lei di ridurre il rischio di una guerra nucleare riducendo l'arsenale nucleare degli Stati Uniti e il suo ruolo nella sicurezza degli Stati Uniti e modificando le politiche che ne regolano l'uso".

"In qualità di presidente e comandante in capo, Lei ha l'autorità esclusiva di ordinare l'uso di armi nucleari statunitensi. Sebbene abbiamo fiducia nel Suo giudizio, la storia indica che non è saggio dare una così grande responsabilità ad una sola persona. La esortiamo a modificare il processo per ordinare l'uso di armi nucleari, per richiedere uno o più funzionari che concordino con un ordine presidenziale prima che venga eseguito" è un altro dei passaggi chiave della lettera appello inviata a Biden. "Questo è un momento cruciale. Gli Stati Uniti devono rallentare la rinnovata corsa agli armamenti nucleari con Russia e Cina. Devono inoltre dimostrare che stanno adempiendo agli obblighi nell'ambito del Trattato di Non Proliferazione Nucleare (Tnp) per compiere passi verso il disarmo" scrivono ancora gli scienziati nella lettera appello a Biden in cui avanzano quattro richieste da inserire nel Npr. "La invitiamo a incorporare i seguenti passaggi nel suo Npr: Dichiarare che gli Stati Uniti non utilizzeranno per primi le armi nucleari; Modificare l'autorità del presidente per ordinare l'uso di armi nucleari; Ridurre il numero di armi nucleari strategiche schierate a 1.000; Annullare il programma per sostituire gli Icbm esistenti e prolungarne invece la durata.

TRA I FIRMATARI ANCHE IL NOBEL ITALIANO PARISI - C'è anche il Premio Nobel italiano per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, tra i firmatari della lettera appello. La lettera è stata inviata a Biden a pochi giorni dall'avvio formale dell'amministrazione Biden a una revisione della politica statunitense sulle armi nucleari nota come Nuclear Posture Review (Npr). La Nuclear Posture Review è un processo "per determinare quale dovrebbe essere il ruolo delle armi nucleari nella strategia di sicurezza degli Stati Uniti" ed è un documento di politica pubblica che ogni amministrazione statunitense ha pubblicato dal 1994 durante i primi mesi di carica e che dovrebbe essere rilasciato nel 2022, come ha ricordato Nato Defence College lo scorso 15 dicembre sul sito.

I 4 PASSAGGI CHIAVE DELLA LETTERA - Sono 4 i passaggi chiave che i circa 700 scienziati e ingegneri e Premi Nobel hanno invitato a incorporare nel Npr. Eccoli di seguito. Nel primo passaggio gli scienziati chiedono a Biden di "Dichiarare che gli Stati Uniti non utilizzeranno per primi le armi nucleari. Nel 2017 Lei ha affermato '...è difficile immaginare uno scenario plausibile in cui il primo utilizzo di armi nucleari da parte degli Stati Uniti sarebbe necessario o avrebbe senso'. Durante la sua campagna presidenziale ha detto che 'l'unico scopo dell'arsenale nucleare degli Stati Uniti dovrebbe essere quello di dissuadere—e se necessario, vendicarsi - da un attacco nucleare'. La esortiamo a dichiarare che gli Stati Uniti non utilizzeranno per primi le armi nucleari in nessuna circostanza, e prenderebbero in considerazione l'uso di armi nucleari solo in risposta a un attacco nucleare contro di loro o dei loro alleati. Rendere questo impegno "non primo utilizzo" è essenziale per ridurre il ruolo delle armi nucleari. Rendendo chiaro che gli Stati Uniti non inizieranno mai una guerra nucleare, si riduce la probabilità che un conflitto o una crisi si trasformino in una guerra nucleare. Inoltre, si dimostra l’impegno degli Stati Uniti nei confronti del Tnp, chiarendo che l'unico scopo delle armi nucleari statunitensi è quello di dissuadere dall'uso di armi nucleari da parte di altri, che è un prerequisito essenziale per il disarmo nucleare".

Nel secondo passaggio gli scienziati chiedono a Biden di "Modificare l'autorità del presidente per ordinare l'uso di armi nucleari. In qualità di presidente e comandante in capo, Lei ha l'autorità esclusiva di ordinare l'uso di armi nucleari statunitensi. Sebbene abbiamo fiducia nel Suo giudizio, la storia indica che non è saggio dare una così grande responsabilità ad una sola persona. La esortiamo a modificare il processo per ordinare l'uso di armi nucleari, per richiedere uno o più funzionari che concordino con un ordine presidenziale prima che venga eseguito. Questo per evitare un eventuale futuro presidente che sia instabile o che ordini un attacco sconsiderato. Questo processo non deve ritardare il processo decisionale. L'Agenzia federale per la gestione delle emergenze tiene traccia dei funzionari nella linea di successione presidenziale (e potrebbe rintracciare qualsiasi altro funzionario designato) e i militari potrebbero comunicare con loro altrettanto rapidamente che con il presidente. Nel terzo passaggio gli scienziati chiedono a Biden di "Ridurre il numero di armi nucleari strategiche schierate a 1.000. La invitiamo a impegnarsi a ridurre l'arsenale a meno di 1.000 testate missilistiche schierate e bombardieri nella sua Npr. Queste riduzioni aumenteranno la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Rallenteranno la vertiginosa corsa agli armamenti nucleari con la Russia e la Cina e contribuiranno ad adempiere all'obbligo del Tnp di intraprendere passi verso il disarmo. In base all'accordo New Start Usa-Russia del 2010, entrambi i paesi possono schierare fino a 1.550 armi strategiche (a lungo raggio).

Nel 2013, a seguito di una valutazione del Pentagono sulle minacce e capacità, il presidente Obama ha annunciato che gli Stati Uniti potrebbero mantenere la loro sicurezza mentre riducono il loro arsenale di un terzo, a circa 1.000 armi, anche se la Russia non segue l'esempio. L'arsenale dispiegato dagli Stati Uniti è già ben al di sotto dei limiti New Start. A partire da luglio 2021, aveva 46 bombardieri, 400 testate su missili balistici intercontinentali lanciati da silos (Icbm) e 911 testate su missili balistici lanciati da sottomarini (Slbm), per un totale di 1.357 unità". Nel quarto passaggio gli scienziati chiedono a Biden di "Annullare il programma per sostituire gli Icbm esistenti e prolungarne invece la durata. Gli attuali missili balistici intercontinentali Minuteman III (MmIII) raggiungeranno la fine della loro vita nominale a partire dal 2030. Come riconosce la stessa Air Force, non ci sono barriere tecniche per prolungare la durata del MmIII per almeno altri 20 anni. I missili passano regolarmente attraverso programmi di estensione della durata; la Marina sta estendendo la durata degli Slbm Trident D5 a 95 anni. Eppure, a partire dal 2029, gli Stati Uniti intendono sostituire i missili MmIII con nuovi Missili deterrenti strategici a terra (Gbsd).

L'Air Force prevede di costruire circa 650 missili Gbsd e mantenerne 400 schierati, con un costo di circa 100 miliardi di dollari. Questo programma rappresenta un enorme impegno per mantenere l'attuale arsenale nucleare degli Stati Uniti per molti decenni a venire. In un futuro accordo sugli armamenti, gli Stati Uniti probabilmente deciderebbero di schierare meno missili balistici intercontinentali, oppure magari di eliminarli a favore degli Slbm. Un ritardo di 20 anni nella sostituzione del MmIII darebbe agli Stati Uniti maggiore chiarezza sul futuro della forza Icbm". Gli scienziati nella lettera a Biden aggiungono ancora: "La invitiamo inoltre a considerare l'eliminazione degli Icbm basati su silos. Per compensare la loro intrinseca vulnerabilità a un attacco nucleare russo, l'Air Force mantiene gli Icbm in allerta, pronti per lanciare in pochi minuti se gli Stati Uniti rilevano un attacco russo in arrivo. Questo costringerebbe un presidente Usa a prendere la più importante di tutte le decisioni, sull'opportunità di lanciare un attacco di rappresaglia nucleare in pochi minuti. Crea anche il rischio di un lancio sbagliato in risposta a un falso avvertimento. Gli Icbm non forniscono alcuna capacità militare che non sia fornita dagli Slbm in mare, e non ci sarebbe alcuna pressione per utilizzare rapidamente gli Slbm in risposta all'avvertimento di un attacco in arrivo perché sono invulnerabili".