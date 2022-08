Nubifragio Venezia, vento fa volare ombrelloni a San Marco - VIDEO

VENEZIA - Venezia è stata colpita nella tarda mattinata da un forte nubifragio , con raffiche di vento così forti da rovesciare anche i tavolini all'aperto e gli ombrelloni dei caffè in piazza San Marco.

Momenti di paura anche al Lido di Venezia, dove il vento ha danneggiato molte strutture all'aperto.

Tutto il Veneto è alle prese già dalla scorsa notte con temporali anche di forte intensità, che hanno causato locali allagamenti. Numerose le strade interrotte per la caduta di alberi. Danni anche negli stabilimenti balneari. In alcune aree della provincia di Verona sono caduti oltre 20 millimetri di pioggia in poche ore. Al momento non risultano danni alle persone.

Particolarmente colpita dalla bufera Chioggia, con danni soprattutto negli stabilimenti balneari, dove il vento ha divelto e fatto volare diversi ombrelloni, e sdraio. Danni anche nel centro storico della cittadina. I vigili del fuoco hanno ricevuto oltre 200 richieste di soccorso, e sono all'opera per i danni dl maltempo nelle province di Padova, Venezia, Treviso e Belluno. Alcune strade secondarie sono ancora interrotte dagli alberi finiti di traverso sulla carreggiata.

Raffiche di vento fino a 110-115 chilometri orari sono state registrate oggi a Venezia durante la bufera che si è abbattuta sulla città, per non più di 10 minuti. Le ha rilevate la stazione meteo marina di osservazione del Comune, sull'isola di San Giorgio. Il fronte temporalesco ha causato quello che in meteorologia viene definito un 'downburst' - fenomeno caratterizzato da forti raffiche di vento discensionale - che in pochi minuti hanno fatto salire l'intensità del vento da circa 10 km/h a 70 km/h, con folate fino ad oltre 100 km orari, Valori simili sono stati registrati anche nell'isola del Lido. Circa 18 i millimetri di pioggia caduti in mezzora sul centro storico lagunare.