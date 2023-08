Nubifragio nel pomeriggio, grandine e vento forte

UDINE - Friuli Venezia Giulia colpito dal maltempo: un nubifragio si è abbattuto sulla zona tra Reana e Tricesimo, in provincia di Udine. La grandine ha coperto di bianco le strade e i cortili delle case. E’ successo tutto in 40 minuti nel tardo pomeriggio di oggi: si segnalano quasi un centinaio di interventi. In aiuto anche le squadre di volontari che si trovavano oggi a Mortegliano per ripristinare i danni da maltempo di due settimane fa.