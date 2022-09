Nubifragio a Lignano: condotte in tilt - VIDEO

LIGNANO - Nubifragio a Lignano e nella vicina Bibione con 90 millimetri di pioggia caduti in 30 minuti, tra le 10 e le 10.45 di ieri mattina. Numerose le strade allagate, con i marciapiedi resi inagibili in molte zone della località balneare, in particolare a Pineta.



Il forte temporale ha mandato in tilt il sistema delle condotte pluviali. A peggiorare la situazione anche gli aghi di pino che hanno bloccato l'afflusso dell’acqua piovana verso la rete di scarico in molti tombini sparsi nel territorio.



All'opera le idrovore e 22 uomini della protezione civile e i vigili del fuoco di Lignano, Latisana, Codroipo e Udine. Al momento già una trentina le richieste di soccorso per danni e allagamenti.



In totale sono state oltre 200 le chiamate. Colpiti anche i territori dei comandi di Gorizia, in particolare la zona tra Grado e Monfalcone e Trieste; una cinquantina gli interventi. Per riuscire a far fronte, in tempi ragionevoli a tutte le richieste il comando dei Vigili del fuoco di Trieste ha richiamato in servizio personale libero e tramite la sala operativa della Direzione Regionale Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia sono state fatte convergere a Trieste due squadre, una dal comando VVF di Udine e una dal comando VVF di Pordenone.

