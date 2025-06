Nozze Bezos: "Donazione di 3 milioni di euro per la salvaguardia di Venezia"

VENEZIA - Jeff Bezos e Lauren Sanchez in occasione del loro matrimonio hanno deciso di donare una somma ingente alla città di Venezia per contribuire alla sua salvaguardia. Si apprende che la cifra di denaro che gli sposi hanno regalato alla laguna ammonterebbe a 3 milioni di euro.

Tre milioni, secondo quanto riferito all'Adnkronos, divisi equamente tra tre prestigiose istituzioni che operano sul territorio lagunare: il Corila (Consorzio per la Ricerca Lagunare), la Venice International University e l'Ufficio Unesco di Venezia. Tre enti che lavorano in silenzio, ogni giorno, per custodire il 'cuore liquido' della Serenissima e proiettarlo nel futuro con l'aiuto della scienza, dell'educazione e della cultura.

"Apprendo con piacere che la donazione di Jeff Bezos e Lauren Sanchez per Venezia passa da uno a tre milioni di euro. Un gesto di straordinaria generosità, che va ben oltre la cronaca mondana, e si traduce in un aiuto concreto per la laguna, il suo fragile ecosistema e le istituzioni che la custodiscono", commenta il presidente Luca Zaia. "Mi auguro - aggiunge Zaia - che la scintilla scoccata tra Bezos e Venezia possa trasformarsi in un legame duraturo: un impegno costante a favore della città, dei suoi abitanti, dell'ambiente, e soprattutto di quei giovani che potrebbero scegliere Venezia come luogo dove vivere e costruire il proprio futuro".