Un tuffo nel Novecento, secolo breve, veloce, inebriante ma anche destabilizzante: è la proposta che Centorizzonti estate 2021 – Paesi e paesaggi come chicchi di melagrana, avanza per sabato 28 agosto a Caerano di San Marco, Treviso. Saranno due i momenti del pomeriggio in compagnia del programma ideato e curato da Cristina Palumbo per Echidna Associazione Culturale in co-progettazione con i 12 Comuni della rete culturale Centorizzonti, in accordo di programma con la Regione Veneto: alle 19.00 al Teatro Maffioli di Villa Benzi Zecchini andrà in scena Eugenio Allegri con Novecento di Alessandro Baricco, con la regia di Gabriele Vacis, il leggendario pianista sull’oceano che trascorre tutta la sua esistenza a bordo del Virginian, senza trovare mai il coraggio di scendere a terra e affrontare quel secolo così nuovo e diverso di cui porta il nome, e alle 17.30 la visita al Centro Taglio Carta di Caerano di San Marco, attività che ha concorso a scrivere un pezzo di storia e la trasformazione del paese proprio nel Novecento.

Quello di Caerano di San Marco non sarà tuttavia l’unico appuntamento del weekend di Centorizzonti: venerdì 27 agosto alle 21.00 a Fonte, alla Collina Nervo, si potrà assistere al concerto L’arte di quattro fisarmoniche del Quartetto Aires, composto da giovani e pluripremiati musicisti che hanno riscoperto e attualizzato uno strumento simbolo dell’artigianato d’eccellenza italiano.

Novecento a Caerano di San Marco . Quest’anno Eugenio Allegri, che martedì 24 agosto ha debuttato a Verona con la regia dello spettacolo Il teatro comico (una produzione PPTV e Teatro Stabile del Veneto) è un ospite speciale della rassegna, che lo ha visto regista de Il primo miracolo di Gesù Bambino, giullarata portata in scena da Matthias Martelli a Caselle di Altivole lo scorso 18 luglio, tra gli artisti in scena per Ruzzante nostro sempre ad Altivole lo scorso 6 agosto e ora interprete di uno spettacolo divenuto ormai un classico del teatro. Un classico, perché a distanza di 25 anni, il linguaggio è ancora soprendentemente moderno: “Chi viene a vederlo per la prima volta – ha avuto modo di spiegare Allegri in una recente intervista a Teatro e Critica - mi dice che ha la sensazione di trovarsi di fronte a uno spettacolo nato oggi. Il classico è una cosa su cui non si deposita la polvere”. Portato in scena per la prima volta ad Asti nel 1994, “Novecento – ha continuato l’artista - si porta dentro un mistero, che mi offre terreno perché io possa continuare a lavorare sulle parole, sulla presenza, sull’uso dello spazio, delle traiettorie, sulla rievocazione dello scarto del tempo: dare corpo al linguaggio del teatro. Non è detto che tutti gli spettacoli debbano essere misurati su questo ma se sei da solo in scena non puoi esimerti dall’esprimere tutte le possibilità, ulteriori rispetto a quelle del teatro di narrazione. In Novecento c’è un grande lavoro di interpretazione, ma soprattutto di rappresentazione: devi tendere a far vedere al pubblico quello che la scenografia non ha”.

Allegri è solo in scena a monologare sui casi, tutti straordinari, del leggendario pianista sull’oceano, ma sembra che sul palco ci siano anche tutti i personaggi che via via vengono evocati. Negli anni a cavallo delle due guerre mondiali, abbandonato sulla nave dai genitori e ritrovato sopra un pianoforte da un marinaio, Novecento trascorre tutta la sua esistenza a bordo del Virginian, senza trovare mai il coraggio di scendere a terra. Impara a suonare il pianoforte e vive di musica e dei racconti dei passeggeri. Sul grande transatlantico, Novecento riesce a cogliere l’anima del mondo, e la traduce in una grande musica jazz.

Il pubblico sarà introdotto in quel Novecento (il secolo) dall’atmosfera innovativa e contraddittoria, che trasparirà nello spettacolo, a cominciare dalla visita pomeridiana al Centro Taglio Carta di Caerano di San Marco, per molti rimasto “la cartiera”, a cura della proprietà: un luogo, assieme alla grande azienda tessile locale, in cui è stata scritta la storia industriale del paese e che sintetizza la crescita e l’evoluzione tecnologica del secolo scorso.

Biglietti: euro 10,00 per spettacolo e visita guidata, prenotazione obbligatoria (info@echidnacultura.it, tel. 3711926476 orari ufficio, 3409446568 il giorno di spettacolo); biglietteria in loco un’ora prima e su Eventbrite.it.

L’arte di quattro fisarmoniche a Fonte . Venerdì 27 agosto il weekend di Centorizzonti inaugurerà con una serata in musica, proponendo alle 21.00 alla Collina Nervo L’arte di quattro fisarmoniche, un caleidoscopico viaggio nell’universo timbrico di uno strumento, la fisarmonica, che rappresenta un’eccellenza artigianale italiana. Il Quartetto Aires, composto da quattro giovani e talentuosi fisarmonicisti, intreccia il suono eccentrico dello strumento alla musica classica e a quella contemporanea, combinata all’espressione passionale di musiche dal Sud America. L’esplorazione innovativa e curiosità giovanile si sposano con la versatilità e la potenza espressiva di uno strumento tradizionale per una serata magica, da assaporare seduti sul prato (il pubblico è invitato a portare seggiolini, stuoie coperte per accomodarsi sull’erba). La partecipazione è gratuita, prenotazione consigliata (info@echidnacultura.it, tel. 3711926476 - orari ufficio, 3409446568 - il giorno di spettacolo).

È necessario esibire il Green pass per assistere agli spettacoli e partecipare alla visita guidata.

Info: echidnacultura.it, FB @echidnacultura, Instagram @echidna_cultura

Ph. Andrea Macchia