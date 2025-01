Nove intossicati e una ragazza ferita è il bilancio di un incendio in un condominio

VICENZA - Un incendio scoppiato nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 gennaio, a Meledo di Sarego, in provincia di Vicenza, ha impegnato i vigili del fuoco nel salvataggio di dieci persone. L’incendio ha interessato un quadro contatori elettrici situato all’interno di un condominio in via Cesare Battisti. Le operazioni di soccorso sono iniziate intorno alle 17:00, quando le fiamme hanno messo in allarme i residenti, costringendo alcune persone a rifugiarsi nei poggioli mentre altre sono rimaste bloccate all’interno degli appartamenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Lonigo, Vicenza e Arzignano, con il supporto di due autopompe, un’autoscala e 12 operatori.



I vigili del fuoco sono riusciti a contenere l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero agli appartamenti. Nonostante il tempestivo intervento, una giovane ragazza ha preso dal panico e, nella fuga, è saltata dal primo piano, riportando fratture. La giovane è stata immediatamente soccorsa dal personale del Suem e trasportata in ospedale. In totale, nove persone sono rimaste intossicate dal fumo e sono state trasferite in pronto soccorso. Nel frattempo, il personale dell’Enel ha isolato l’edificio per prevenire ulteriori rischi. Le operazioni di bonifica e il controllo degli appartamenti sono continuati per tutta la serata, mentre le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.