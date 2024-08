In nove in automobile, bambini feriti in incidente

VENEZIA - Due minorenni sono ricoverati all'ospedale di Padova per le ferite riportate in un incidente stradale accaduto all'alba di ieri sul Passante di Mestre, all'altezza di Spinea (Venezia). I bambini, assieme ad altri tre coetanei e quattro adulti, viaggiavano nella stessa automobile la quale, per cause da accertare, avrebbe impattato contro un furgone di un'azienda impegnata in manutenzioni stradali, fermo a bordo strada.

A causa dell'urto anche un operaio della stessa ditta ha riportato alcune ferite. All'arrivo della polizia, però, uno dei quattro maggiorenni è risultato irreperibile, probabilmente fuggito a piedi scavalcando la recinzione. I tre rimasti, due uomini e una donna, presumibilmente di origini iraniane, sono stati ascoltati per cercare di comprendere il motivo del viaggio e la ragione del sovraccarico dell'autovettura a bordo della quale si stavano spostando. Al vaglio anche l'identità della persona allontanatasi prima del sopraggiungere dei soccorsi.