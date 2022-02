Novavax, consegnati nella Marca 14.900 vaccini

TREVISO – Sono 14.900 le dosi di vaccini Novavax consegnate oggi in provincia di Treviso dai furgoni del corriere espresso di Poste Italiane, presso l’ ospedale di Vittorio Veneto. Il corriere Sda, grazie ai 36 mezzi speciali, in collaborazione con l’Esercito Italiano, ha consegnato oggi in Veneto oltre 83.200 mila dosi di vaccini per un totale di oltre 900 mila dosi sul territorio nazionale.



Le vaccinazioni con il nuovo siero anti Covid prodotto da Novavax inizieranno a partire da domani, lunedì 28 febbraio. La prenotazione per il nuovo vaccino potrà essere fatta accedendo alla sezione dedicata del portale unico regionale di prenotazione, all’indirizzo https://vaccinicovid.regione.veneto.it/. Gli assistiti dell’Ulss 2 potranno scegliere, per la somministrazione tra i Vax point di Asolo, Ormelle, San Vendemiano e Villorba. Un centinaio le prenotazioni arrivate all’Ulss2 nel primo giorno di prenotazioni.