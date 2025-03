Notte di violenza: accoltellamenti in discoteca e rissa per gelosia

PADOVA – Due episodi di violenza nella notte tra sabato e domenica. In una discoteca di via dei Colli, a Brusegana, una rissa è finita nel sangue: un 24enne russo ha riportato un taglio al polso, mentre un trentenne moldavo è stato accoltellato alla schiena e ora è ricoverato in gravi condizioni. I due sono stati fermati dalla Squadra Mobile mentre cercavano di allontanarsi dal locale. Gli investigatori stanno cercando di identificare gli altri coinvolti.



Poche ore dopo, un'altra rissa è scoppiata in via del Portello, nel cuore della movida. Alla base, motivi di gelosia: tre ragazze, dopo essere uscite con un gruppo di amici, hanno deciso di trascorrere il resto della serata con altri coetanei, scatenando la reazione dei primi. La lite è degenerata in una colluttazione, con un giovane che ha riportato la frattura di un dente. Sei persone, di età compresa tra 22 e 28 anni, sono state denunciate per rissa. Il questore ha attivato la Divisione Anticrimine per valutare misure di prevenzione.