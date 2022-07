È più di una cena a cielo aperto, è più di un evento mondano tra gli eleganti palazzi di Conegliano, è più di una serata di spettacolo sul palcoscenico naturale di Piazza Cima, è più di un appuntamento col gusto e di buon gusto. ‘La Notte delle Emozioni’ allestirà nuovamente il suo straordinario salone delle feste sotto le stelle, per una cena di gala realizzata da cinque chef d’eccellenza giovedì 14 luglio. Per l’undicesima volta a firmare lo straordinario appuntamento è l’agenzia Eventi di Conegliano, che anche quest’anno ha coinvolto cinque prestigiosi ristoranti dell’area trevigiana: Dalla Libera - Sernaglia della Battaglia, Gigetto - Miane, il Barco - Pieve di Soligo, Le Querce - Ponzano Veneto, Marcandole - Salgareda. Cinque cucine capitanate da chef di riconosciuta bravura realizzeranno altrettanti piatti che costituiranno la colonna portante del sapore di una notte accompagnata da vini selezionati, mise en place raffinate, sorprendenti momenti di spettacolo, la piacevolezza di vivere una serata speciale in una cornice unica.

Info e prenotazioni 800.802.640