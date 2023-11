Notte da leoni per l'equipaggio che non si presenta al lavoro: volo ritardato di 24 ore

Notte da leoni per i membri dell'equipaggio di un Boeing 787-9 quella trascorsa a Rio de Janeiro tanto da non presentarsi al lavoro il giorno dopo per la partenza del volo dal Brasile all’Inghilterra. I tre membri dell’equipaggio si erano giustificati dicendo di essere stati derubati ma le indagini della Special Tourist Support Police hanno svelato una verità diversa.



I dettagli emersi nei giorni successivi hanno rivelato che i tre avevano perso i telefoni aziendali durante la notte di festa iniziata in una popolare località turistica nella zona portuale di Rio de Janeiro e poi continuata nella zona nord della città, dove uno di loro è stato trovato privo di sensi. Altre due hostess, in stato confusionale per l'alcol, sono state ritrovate dopo essere state derubate in un bar. L'inchiesta ha portato all'accusa di falsa denuncia per i tre membri dell’equipaggio. I passeggeri del volo, a causa della mancata presenza dell’equipaggio, sono partiti con 24 ore di ritardo lasciando dietro di sé una notte tumultuosa.