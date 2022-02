Notte brava in Spagna, inglese vomita e perde la dentiera. Gliela spediscono 11 anni dopo

INGHILTERRA - Undici anni fa aveva fatto festa in Spagna e, vomitando, aveva perso la dentiera. Non ci aveva più pensato fino a qualche giorno fa quando a casa gli è arrivato un pacco che conteneva quei denti. L’inusuale vicenda è stata raccontata dal Sun. Protagonista un 63enne di Manchester che 11 anni fa si era recato a Benidorm per festeggiare un 50esimo anniversario. L’uomo aveva vomitato in un cestino dell’immondizia perché aveva bevuto troppo e non si era nemmeno accorto di aver perso la dentiera.

Una volta tornato a casa ne aveva presa una nuova e si era dimenticato dell’episodio. Le autorità spagnole, però, trovando quella dentiera sono state costrette per legge a risalire al proprietario, essendo i denti considerati una parte del corpo. Ci sono voluti 11 anni, ma alla fine l’uomo ha riavuto la sua dentiera. Come riporta il Sun, nel pacchetto c’era una letta con scritto: “Per favore, torna di nuovo in Spagna, ma fai attenzione”.

