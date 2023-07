Vacanze da incubo. Prenota una camera ma ciò che trova è surreale

Un cliente di Airbnb è rimasto senza parole quando si è trovato ad affrontare un'esperienza alquanto insolita durante il suo soggiorno a Londra. David Holtz, assistente professore presso l'Università della California, ha prenotato un alloggio senza alcuna recensione. Tuttavia, non si aspettava di trovare una sistemazione che potrebbe far sembrare la combinazione tra una camera da letto e un bagno un'idea di design brillante.



Una volta arrivato sul posto, Holtz ha scoperto con orrore che il suo letto era posizionato a pochi centimetri dal water. Per evitare spiacevoli spruzzi di urina sul materasso, c'era un pannello di vetro a separare i due elementi. L'alloggio, inoltre, sembrava essere stato arredato con l'entusiasmo di qualcuno che ha deciso di piazzare un letto all'interno di un bagno privato, aggiungendo persino un lavandino all'estremità del letto.



Il professor Holtz ha condiviso la sua incredibile scoperta su Twitter, commentando: "Quando arrivi al tuo Airbnb e ti rendi conto che l'intero spazio è essenzialmente un bagno di dimensioni decenti in cui l'host ha deciso di posizionare un letto".



Dopo aver contattato l'assistenza clienti di Airbnb, Holtz si è lamentato pubblicamente su Twitter per la mancanza di risposte e soluzioni offerte dall'azienda. La sua denuncia è diventata virale, raggiungendo oltre 11 milioni di visualizzazioni e ricevendo più di 137.000 "Mi piace".



I commentatori non hanno resistito nel condividere i loro pensieri divertenti sulla situazione. Un utente ha scherzato dicendo: "Airbnpee", mentre un altro ha commentato ironicamente: "Hai tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano". Altri hanno sottolineato l'importanza di chiudere il coperchio del water per evitare imprevisti notturni e hanno ironizzato dicendo che l'alloggio di Holtz sembrava identico al loro appartamento londinese.



Dopo la grande visibilità del caso, un portavoce di Airbnb ha dichiarato che il team di assistenza clienti si è messo in contatto con Holtz per fornirgli supporto e risolvere la questione. Airbnb ha inoltre sottolineato l'importanza per gli ospiti di esaminare attentamente le foto, le descrizioni e le recensioni prima di prenotare un soggiorno.



Sebbene l'esperienza di Holtz sia stata sicuramente insolita, ha comunque fornito a molti una buona dose di umorismo e ha riacceso la discussione sulle stranezze che talvolta si possono incontrare durante i viaggi. Certo, questa volta Airbnb ha davvero superato le aspettative offrendo un'esperienza da "camera da letto nel bagno" che sarà difficile da dimenticare.