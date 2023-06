Per tutti gli appassionati di musica classica e non solo, continua la grande musica al Castello di Serravalle, immersi nel suo bellissimo parco.

Venerdì 16 giugno 2023, ore 21:00

"NOTE TRA ANTICHE MURA"

GRAN CONCERTO CLASSICO

con tre artisti d'eccezione Emanuele Bastanzetti - violino, Arianna Bastanzetti - pianoforte, Mary Letizia Da Ros - arpa.

Musiche di Debussy, De Falla, Fauré, Saint-Saëns e Altri, in un contesto unico, dove si fondono arte, storia e bellezza.





EMANUELE BASTAZETTI

Emanuele Bastanzetti, vittoriese, inizia lo studio del violino in giovanissima età. Da subito partecipa a numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Primo premio assoluto nel 2003 al Concorso Città di Massa e al Concorso G. Campochiara di Catania. Nel 2005 1 Premio assoluto al Concorso Castiglione delle Stiviere di Mantova con premio speciale della giuria e al Concorso Pia Tebaldini di Brescia. Si classifica per due anni consecutivi al Primo posto nella prestigiosa Rassegna Nazionale d'Archi di Vittorio Veneto. Frequenta la scuola di Alto Perfezionamento Violinistico sotto la guida del M F. Cusano a Fiesole aggiudicandosi una borsa di studio come miglior allievo. Vince numerosi premi come il Gran Premio Permasteelisa, la borsa di studio lginio Gobessi,la menzione speciale al Concorso lnternazionale Amici della Musica di Udine, la menzione speciale alla XVll Rassegna musicale dei migliori diplomati dei Conservatori italiani nel 2012. Si diploma con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Udine sotto la guida del M G. Fontanella. Nello stesso anno supera l'audizione per entrare alla Royal Academy of Music di Londra. Durante gli anni londinesi, frequenta diverse Master Class con maestri violinisti del calibro di l. Ozim, S.Krylov, Brodsky, Tchacherian, Bogdanovich, di Casola, Rossi, S. Accardo. Riceve nel 2015 il prestigioso premio Civilitas - Cittit di Conegliano Veneto destinato ai giovani musicisti che si distinguono sia per l'impegno professionale che civile e sociale. Frequenta il corso biennale di perfezionamento violinistico presso l'Accademia Chigiana di Siena sotto la guida del M S. Accardo che lo sceglie come violinista solista per il concerto d'onore di fine corso. Consegue il Bachelor presso la Royal Academy di Londra.

È invitato a suonare presso prestigiose orchestre, tra cui quella del San Carlo di Napoli, l'Orchestra Giovanile di Santa Cecilia, la Young Musicians European Orchestra, l'Orchestra del Teatro di Salerno, l'Orchestra Barocca Gruppo d'Archi del Veneto, l'Orchestra del Teatro Bellini di Catania, l'Orchestra d'Archi del Veneto. Suona sotto la direzione di Z. Metha, D. Oren, Y.P. Tortellier, M. Elder, S. Bychkov, P. Olmi, S. Massarelli. Partecipa a varie tournée sia in Italia che all'estero: Thailandia, Israele, Francia, Austria, Inghilterra. Svolge un'intensa attività concertistica sia come solista che in diverse formazioni cameristiche, spesso in duo con la sorella pianista Arianna Bastanzetti. Partecipa a famosi Festival, tra cui il Ravello Festival, Matera - Capitale della Cultura 2019, Festival Concerti a Villa d'Este a Tivoli. Da due anni suona stabilmente con l'orchestra del Friuli-Venezia Giulia.



ARIANNA BASTANZETTI

Arianna Bastanzetti, nata a Vittorio Veneto in una famiglia di musicisti, inizia lo studio del pianoforte in giovane età. Consegue la Laurea Triennale in Pianoforte con il massimo dei voti presso il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia sotto la guida della Prof.ssa M. Chemin. Sempre a Venezia ottiene in seguito la Laurea Magistrale in Pianoforte con il massimo dei voti e la lode. Vince una borsa di studio del programma Erasmus per un tirocinio annuale post-laurea in qualità di accompagnatrice al pianoforte presso l’ Università Metropolia di Helsinki in Finlandia. Partecipa a diverse Master Class, in Italia e all'estero, tenute da docenti di fama internazionale, tra cui il M° S. Colombo a Bruxelles, il M° E. Stellini a Chianciano Terme e a Foligno, il M° B. Ambrosini e il M° F. Di Casola a Venezia, il M° I. Kahànek a Praga e i M° E. Rothstein e G. Baehr a Castelfranco Veneto. Frequenta un corso triennale pianistico con il M° E. Stellini presso la Scuola di Musica di Fiesole. Suona come camerista a Palazzo Cavagnis a Venezia e al prestigioso Festival di Ravello, distinguendosi per l’interpretazione del quintetto op. 44 di R. Schumann. Partecipa a molti eventi musicali tra cui il Festival Arabia Kaikuu delle canzoni finlandesi di Helsinki, la Maratona pianistica di Vicenza, il Festival Internazionale di Musica di Ravello e l'International Summer Piano Courses del Conservatorio di Praga, dove viene selezionata per il concerto finale presso il Museo Smetana. Si esibisce in duo pianoforte e oboe presso le Sale Appollinee del Teatro La Fenice di Venezia e presso il Museo della Scala di Milano. Nel 2020 vince il premio e la borsa di studio Giol presso il conservatorio veneziano. Nel 2021 vince il Primo Premio al Concorso Pianistico Internazionale IMKA di Sarajevo e nel 2022 risulta finalista al 14° Concorso Internazionale “Luigi Ceritelli” di Milano per la sezione di musica da camera. Svolge attività concertistica sia in qualità di solista che di camerista, spesso in duo con il fratello violinista Emanuele Bastanzetti. Attualmente frequenta il corso specialistico in Musica da Camera presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto sotto la guida del M° F. Faes. Interessata anche alla didattica pianistica, è docente di pianoforte presso la scuola secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale. Nei prossimi mesi estivi sarà impegnata in una tournée in Brasile con l’ensemble musicale Vaggiatori Armonici di Treviso MARY

LETIZIA DA ROS

Mary Letizia Da Ros inizia lo studio dell’arpa all’età di nove anni presso la scuola di musica “A. Corelli” di Vittorio Veneto sotto la guida della docente Lucia De Antoni, per poi proseguire gli studi al Liceo Musicale “G. Marconi” di Conegliano (TV) seguita dalla prof.ssa Maria Chiara Bassi.

Nel corso degli anni ha frequentato masterclass con docenti riconosciuti a livello internazionale quali: Elisabetta Ghebbioni, Nicoletta Sanzin, Mario Falcao, Maria Chiara Bassi, Luisa Prandina e si è perfezionata con Irina Zingg in Svizzera presso “Ticino Musica Festival” a Lugano e “International Summer Academy Harp Masters” a Berna.

È stata premiata in diversi concorsi nazionali ed internazionali tra cui: Primo Premio al concorso “Giovani Musicisti - Città di Treviso” (Treviso), Primo Premio Assoluto al Concorso “J. Langosz - Città di Bardolino” (Verona), aggiudicandosi inoltre i riconoscimenti per la migliore esecuzione di un brano romantico e di uno contemporaneo. Svolge attualmente una ricca attività solistica, orchestrale e cameristica in varie formazioni, esibendosi in sale e teatri tra cui: sala concerti del Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia, Teatro Verdi - Teatro Stabile del Veneto di Padova, Oratorio di San Giorgio della Basilica del Santo di Padova, Palazzo Zuckerman di Padova, Auditorium Lattuada di Milano, Villa Simonetta di Milano,Teatro Gerolamo di Milano, Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. Collabora con “Ensemble d’arpe Floriana” di Padova. Nel 2022 esegue al Teatro Gerolamo di Milano la prima assoluta di “Far del giorno” per arpa sola, brano a lei dedicato dal compositore Federico Tommaso Fantino.

Attualmente studia nella classe di arpa della docente Irina Zingg presso la “Civica Scuola di Musica Claudio Abbado” di Milano.