Note medievali, pifferi e canti gregoriani.

Note medievali, pifferi, canti gregoriani e il riallestimento dell’auditorium del Museo civico Santa Caterina di Treviso nel primo weekend di “Baroque Experience 2024”, il festival di musica antica della Fondazione Antiqua Vox. Sabato 5 e domenica 6 ottobre saranno quattro gli eventi da seguire. Sabato (alle ore 11) il festival prende il via nella Loggia dei Trecento con “Note medievali in città”, intrattenimento musicale con il De Vulgari Ensemble (ingresso libero). Il repertorio di musiche medievali, un vero viaggio a ritroso nel tempo, farà da cornice all'illustrazione dell’intero calendario di “Baroque Experience” (dal 5 al 26 ottobre). Nel pomeriggio del sabato al Museo Santa Caterina (dalle 16) si terrà “Capire un piffero”, laboratorio didattico dedicato ai bambini che andranno alla scoperta degli strumenti medievali guidati dai maestri di De Vulgari Ensemble (ingresso libero con iscrizione obbligatoria). Domenica 6 ottobre il festival di musica antica aprirà al pubblico le porte della trecentesca chiesa di Santa Lucia, in piazza San Vito. Vi si terrà uno degli eventi più suggestivi proposti alla rassegna, dal titolo “Echi sacri”, che mette in risalto la spiritualità del canto medievale. Ne sarà protagonista la Schola Gregoriana Aurea Luce, diretta dal maestro Renzo Toffoli. Il concerto durerà circa trenta minuti, ripetuto più volte nel corso della mattinata (alle ore 10.30, 11.15 e 12), in modo da alternare l’esecuzione di meravigliose pagine di canto gregoriano ad alcuni momenti esplicativi, per offrire al pubblico un ascolto ancora più consapevole (ingresso libero). Infine, domenica sera (dalle ore 18.30, ingresso libero) nell’auditorium del Museo civico Santa Caterina è in programma “Diario di bordo - Zorzi Trombetta da Modon, musicista veneziano”, tema del concerto inaugurale del festival, protagonista ancora De Vulgari Ensemble. In questa occasione, con la collaborazione della Comune di Treviso, sarà presentato il nuovo allestimento temporaneo degli affreschi di Tomaso da Modena, che cambierà la “scenografia” dell’auditorium. Baroque Experience 2024” è sostenuto da Camera di Commercio di Treviso – Belluno|Dolomiti , Banca Prealpi SanBiagio e Linea Gel, con il patrocinio del Comune di Treviso, Provincia di Treviso, Regione Veneto, Fondazione Musei Civici di Venezia e Confindustria Veneto Est.