Nota azienda cerca collaudatori di preservativi: saranno pagati

Nel mondo della sperimentazione di prodotti innovativi, spesso occorre farsi avanti per un compito non convenzionale ma cruciale. In questa ottica, una nota azienda sta cercando 50 uomini disposti a testare il nuovo preservativo "Nude", progettato per essere il più sottile mai realizzato. Il ruolo di tester richiede una valutazione accurata dell'efficacia e della qualità di questo prodotto innovativo.

La nuova guaina promette di garantire una protezione affidabile senza compromettere minimamente il piacere sessuale, rispondendo così a una comune preoccupazione degli uomini che spesso rinunciano all'uso del preservativo per timore di una ridotta sensibilità. Ogni candidato selezionato riceverà 100 sterline come compenso, oltre a una fornitura completa di "Nude" per il test.

Foto: immagine di repertorio