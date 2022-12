Nota azienda aiuta i dipendenti contro il caro bollette: 1.000 euro di rimborso ad ogni collaboratore

TREVISO - Itelyum aiuta i propri dipendenti a combattere il caro bollette. L’azienda, che si occupa di economia circolare e di gestione e valorizzazione dei rifiuti speciali, ha erogato un bonus straordinario di 1.000 euro per i propri collaboratori e le proprie collaboratrici. La società è controllata dal fondo di private equity Stirling Square Capital Partners (SSCP) ed è presente in Veneto con le aziende Ecologica Tredi, Rimondi Paolo srl, De Luca Servizi Ambiente, Centro Risorse, Keoma e Innovazione chimica.

La cifra sarà erogata sotto forma di fringe benefit nella busta paga di dicembre: i 1.000 euro non verranno erogati in denaro, ma verranno concessi sotto forma di beni e servizi. L’operazione è stata ribattezzata “1.000 per 1.000”: gli oltre 1.000 dipendenti di Itelyum potranno infatti beneficiare di rimborsi per le utenze domestiche dell’acqua, dell'energia elettrica e del gas e per le spese di trasporto personale.

“Riteniamo giusto e doveroso essere al fianco dei nostri dipendenti in questo periodo critico e supportare almeno in parte il loro potere d’acquisto – dichiara Marco Codognola, amministratore delegato di Itelyum -. Il complesso scenario a livello globale ha portato ad un aumento generale dei prezzi, causando difficoltà quotidiane nelle nostre case e in quasi tutte le famiglie. Per questo Itelyum, in accordo con le linee guida definite con il fondo SSCP, ha deciso di mettere a disposizione risorse utili a dare un aiuto concreto ai propri dipendenti”.