Il nostro lavoro? Regalarvi il giornale che desiderate!

EDITORIALE - Eccomi qua. Lo ammetto ci ho messo un po’ a propormi a voi, con il mio primo editoriale, ma pare proprio che questa sia la volta buona. A dirla tutta forse è stato meglio così, nel frattempo voi avete imparato a conoscermi attraverso le novità introdotte ad OggiTreviso ed io a conoscere voi, grazie ai commenti e alle crescenti comunicazioni che m’inviate.



Per la verità a presentarmi ci aveva già pensato la brava Emanuela Da Ros, che mi ha preceduta alla direzione di questo quotidiano, con un’intervista pubblicata affettuosamente a “tradimento”: doveva uscire su “Il Quindicinale”, fiore all’occhiello (oramai prossimo al millesimo numero) del nostro gruppo editoriale, ma da brava giornalista non è riuscita a celarla nel cassetto (qui, ci starebbe di rigore un emoji con l’occhiolino ma desisto).



Bando alle ciance!



Questi pochi mesi come direttore di OggiTreviso sono stati entusiasmanti, piacevolmente intesi ma soprattutto hanno confermato la mia ferrea convinzione che nel giornalismo non si può mai dire di essere arrivati, c’è sempre da imparare e probabilmente anche per questo c’è chi lo definisce “il mestiere più bello del mondo”: i giornalisti non sanno cosa sia la noia!



OggiTreviso è un quotidiano costantemente in crescita, caso più unico che raro. I lettori ci seguono con grande interesse e con piacere e gratitudine devo riconoscere che stanno dimostrando di apprezzare anche le novità che ho introdotto, in primis un’informazione più puntuale. Basta sfogliare le pagine delle edizioni cartacee, per rendersi conto che quanto vi troverete lo avete già letto almeno 12 ore prima nel nostro quotidiano online. Intendiamoci: web e informazione cartacea sono due mondi diversi, con vocazioni differenti ma lasciatemi l’orgoglio di una tempistica che è anche frutto di tanto lavoro ed impegno da parte di un team di giornalisti che ci mette l’anima.



Il giornale si è arricchito di contenuti, puntando anche sugli approfondimenti e su tematiche prima trascurate. Grazie al contributo di nuovi giornalisti esperti siamo in grado di darvi maggiori informazioni su sanità, scuola, cultura, lavoro e molto altro. Lo sport sta progressivamente cambiando volto con aggiornamenti regolari sul mondo del basket, del calcio e del rugby ma anche di tante altre discipline sportive.



Quanto alla cronaca abbiamo potenziato la nera non solo in provincia di Treviso ma anche nella sezione Nordest. A livello territoriale ci stiamo espandendo in zone prima trascurate, aspetto sul quale è in atto un grande sforzo da parte del nostro giornale, per garantire sempre notizie interessanti su fatti, curiosità e personaggi, senza trascurare le informazioni di servizio come nel caso degli aggiornamenti sanitari sul Covid-19.



Recentemente abbiamo seguito con impegno l’appuntamento elettorale, anche con una rassegna d’interviste a personaggi di rilevo, sul referendum. Le sezioni Italia ed Esteri, inoltre, sono costantemente aggiornate per un’informazione varia e puntuale. Motivo di grande orgoglio sono le molte notizie in esclusiva che siamo in grado di offrirvi, per le quali va un meritato plauso a tutti i giornalisti di OggiTreviso!



Insomma, stiamo cercando di darvi il giornale che desiderate, sempre gratuito, puntuale e ricco di contenuti. OggiTreviso lo potete comodamente leggere dallo smartphone o dal pc in qualsiasi momento e potete commentare gli articoli o seguire la nostra pagina Facebook. Ma per chi ha fretta e in pochi minuti vuole una rapida rassegna delle news c’è anche la newsletter: ogni mattina alle 9.30 vi riassume le notizie delle ultime ore. I motivi per seguirci regolarmente sono quindi tanti! A presto, il prossimo lunedì.



Il direttore