Norvegia, svelata identità killer: "Si era convertito all'Islam"

NORVEGIA - Si chiama Espen Andersen Brathen l'uomo, 37 anni, che ieri sera ha ucciso cinque persone e ne ha ferite altre due a Kongsberg, in Norvegia. Lo ha reso noto il servizio di intelligence norvegese (Pst). L'uomo, ora formalmente accusato di omicidio, aveva annunciato in inglese in un video postato su Facebook la sua conversione all'Islam.

Di nazionalità danese, ha vissuto sempre a Kongsberg. In passato, ha fatto sapere la polizia norvegese, c'erano state segnalazioni riguardo alla preoccupazione che l'uomo potesse essersi radicalizzato.

L'uomo avrebbe agito da solo, mentre non sono ancora state chiarite le motivazioni del suo gesto. L'ultima segnalazione risalirebbe all'anno scorso. L'uomo, ha riferito un esponente della polizia all'emittente TV2, era stato più volte in contatto con il servizio sanitario norvegese.