Nordio torna nella sua Treviso, rientro in giornata per la fiducia al Governo

TREVISO - In Veneto subito dopo il primo Consiglio dei ministri. E' rientrato ieri a casa il ministro della Giustizia Carlo Nordio che oggi nella sua città di origine, Treviso, dovrebbe intervenire con il sindaco di Venezia e leader di Coraggio Italia, Luigi Bugnaro,alla presentazione del libro "Volti&storie.40 protagonisti italiani" di Domenico Basso, che è stato direttore delle testate giornalistiche del Gruppo Videomedia .

Un breve blitz per Nordio, visto che in giornata rientrerà a Roma per i voti di fiducia delle Camere al governo previsti nei prossimi giorni. Sabato scorso al ministero il passaggio di consegne con Marta Cartabia, in un clima di grande cordialità. In passato Nordio e Cartabia si erano confrontati sui temi della giustizia in un dibattito a Atreju e in un incontro a Padova, eventi ricordati dai due interlocutori prima di immergersi nelle carte.