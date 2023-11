Nordio: "Nel mio mondo ideale magistrati non criticano le leggi "

VENEZIA - "Nel mio mondo ideale i magistrati non dovrebbero mai criticare le leggi e i politici non dovrebbero criticare le sentenze. Ma mi rendo conto che questo è un mondo ideale e impossibile". Lo ha detto oggi a Venezia il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso di un evento organizzato da Magistratura Indipendente. L'auspicio del Guardasigilli è "ridurre la polemica che va avanti da trent'anni, cercando di trovare un 'gentlemen agreement'. Il primo punto d'incontro - ha precisato - è quello dell'efficienza della giustizia. E per farlo, sarebbe bene ridurre la conflittualità e trovare dei terreni d'accordo", ha concluso.

Per Nordio si tratta di una circostanza inaccettabile: "Con Pinelli (vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, ndr) stiamo lavorando per stringere i tempi della burocrazia dei concorsi. È assurdo - ha concluso - che nel 2023 i tempi siano così dilatati".



'Ritardi ci costano due punti di Pil all'anno'

"La giustizia ritardata è una giustizia negata. Vale per quella penale e anche per quella civile, il cui ritardo ci costa due punti di Pil all'anno. La gran parte del mio intervento programmatico e del mio Ministero - ha ricordato - è dedicata all'efficienza della giustizia, che trova le sue giustificazione e causa nel dovere che abbiamo di rendere ai cittadini un intervento rapido".

"Posso dire con soddisfazione - ha aggiunto Nordio -, che in questo primo anno di Governo abbiamo avuto una riduzione dell'arretrato dei processi pendenti. Per questo va dato merito ai magistrati e faremo di tutto per rendere più pregnante quella che è l'emergenza attuale: ottemperare agli accordi con l'Europa riducendo i tempi della giustizia. Ce la stiamo mettendo tutta". Il lavoro del Ministero, ha concluso Nordio, "non è solo quello che si è letto nei giornali, e che ha creato polemiche divisive. Ci tengo a precisarlo".