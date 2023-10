Nonno spara alle nozze per festeggiare gli sposi ma colpisce il nipotino

Il giorno che doveva essere il più bello nella vita di una giovane coppia si è trasformato in una tragedia inimmaginabile. Dopo una romantica cerimonia di nozze officiata dal nonno del neomarito, un tragico incidente ha gettato un'ombra inquietante sulla festa con amici e parenti riuniti per celebrare l'amore tra due persone. E’ successo nella cittadina di Denton, in Nebraska negli Stati Uniti.



Il nonno del neomarito dopo poche ore dalla celebrazione ha sparato accidentalmente al nipote, ferendolo alla spalla. Secondo quanto dichiarato dagli invitati alle forze dell'ordine, l'uomo voleva sparare un colpo in aria "per festeggiare" il matrimonio ma la situazione ha preso una piega tragica quando il suo cane, legato al guinzaglio che teneva con la mano, lo ha improvvisamente strattonato facendogli perdere il controllo dell’arma causando l'imprevisto sparo. Il proiettile ha colpito il nipote, un dodicenne, alla spalla. Fortunatamente, nonostante la paura iniziale, il giovane non è in pericolo di vita ed è stato prontamente trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie.