Nonnina inglese 82enne sposa un 36enne egiziano, ma la pandemia li tiene lontani

Iris e Mohamed, foto Facebook

INGHILTERRA - L’amore non ha età e non conosce distanza. Ne sono la prova Iris Jones e Mohamed, lei 82 anni, lui 36, lei inglese, lui egiziano. Una coppia di neo-sposi innamorati che da un anno, a causa della pandemia, non si vedono. I due si sono sconosciuti su Facebook nel 2019, e si sono sposati nel 2020 dopo essersi incontrati e aver passato un po’ di tempo insieme, al Cairo, con la famiglia di lui. Secondo quanto riporta il tabloid The Sun, che ha intervistato entrambi, non si tratta di un matrimonio di convenienza, ma di un’unione d’amore.

Il giovane Mohamed ha dichiarato che si è innamorato dell’82enne già su Facebook, per le parole che scriveva, per come la pensava su determinati agromenti, e quando l’ha vista ha capito che era la donna della sua vita. Lei ha spiegato che non si tratta di soldi, che lei non ha nulla da offrire, e che quando sono insieme dividono tutte le spese. L’amore li ha fatti incontrare e ora, a causa di problemi con il visto e delle regole sugli spostamenti dettate dalla pandemia, non riescono a vedersi. Lei è disperata e si è anche rivolta alle autorità: “Ogni giorno per me potrebbe essere l’ultimo - ha dichiarato in tv - e voglio viverlo con l'amore della mia vita al mio fianco”.