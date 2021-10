Nonni a 33 e 35 anni: i più giovani del Regno Unito

REGNO UNITO - Hanno 33 e 35 anni e sono i nonni più giovani del Regno Unito. Probabilmente, in tutta Europa, non hanno molti concorrenti nell'ipotetica classifica di chi diventa per primo grand-pa. Jenni Medlan e suo marito Richard sono finiti su tutti i giornali inglesi (ma anche su quelli internazionali) per aver avuto una nipotina prima dei 35 anni.

Come si fa a diventare nonne a 33? Semplice, o quasi. Jenni ha dato alla luce una bambina, Charmaine, quando aveva appena 17 anni e questa, appena 16enne, ha partorito Isla May. Così Jenny è diventata nonna e suo marito, anche se non è il padre biologico della primogenita Charmaine, è di conseguenza nonno.

I due ragazzi, quando portano a spasso la neonata, vengono ovviamente scambiati per i genitori, in un’epoca in cui l’età media per il primo figlio è intorno ai 30. Il tabloid The Sun ha pubblicato le foto dei baby-nonni, della neomamma 16enne, e della neonata. Una famiglia unita e…davvero giovane.

