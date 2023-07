La Nona Sinfonia di Beethoven incanta Piazza San Marco

VENEZIA - Con sei minuti di applausi e il tutto esaurito, l'Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice di Venezia hanno incantato gli oltre 3.000 spettatori che, nella serata di sabato 8 luglio, hanno assistito in piazza San Marco all'esecuzione della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven. Diretto dal maestro Juraj Valcuha, applauditissimo per la magistrale conduzione, l'ultimo capolavoro del catalogo sinfonico del grande compositore tedesco ha visto la partecipazione del soprano Federica Lombardi, del mezzosoprano Veronica Simeoni, del tenore Michael Schade, e del basso Mark S. Doss. Il concerto che ha raggiunto il suo culmine nell'Inno alla Gioia, con la superba esibizione del Coro diretto dal maestro Alfonso Caiani, si è concluso con un'ovazione da parte del pubblico per gli orchestrali, i cantanti lirici e il maestro Valcuha.



Soddisfatto il sovrintendente della Fenice Fortunato Ortombina: "Abbiamo regalato una potente opera di Beethoven ad un pubblico che ha molto apprezzato l'esecuzione della nostra Orchestra e del nostro Coro. Questo concerto va ad arricchire la lunga e memorabile lista di grandi eventi targati Fenice che hanno avuto luogo nella splendida cornice di Piazza San Marco". Tra il pubblico erano presenti, tra gli altri, Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto, il truccatore Diego Della Palma, l'attrice Ottavia Piccolo, gli scrittori Giovanni Montanaro e Matteo Strukul, Adele Re Rebaudengo, presidente di Venice Gardens Foundation.