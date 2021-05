"Non vogliamo essere nemici", arabi e israeliani manifestano insieme

ISRAELE - "Non vogliamo essere nemici". Questo lo slogan delle manifestazioni in diverse località israeliane, dopo una nuova notte di scontri. Ad Eilat, nel pomeriggio, nella piazza davanti al mare è prevista una manifestazione di "ebrei e arabi che rifiutano di essere nemici".

Un raduno simile è previsto alla Torre dell'orologio di Jaffa a Tel Aviv sempre nel pomeriggio, quando donne e ragazze protesteranno contro la violenza vestite di bianco. L'evento è stato organizzato attraverso Facebook, con un appello in arabo e in ebraico per chiedere ''la fine della follia che ha caratterizzato le strade in questi giorni''.