Non lo vedono da giorni, trovato in casa senza vita

TRIESTE - Trovato morto nel suo appartamento, scattano i soccorsi. Mercoledì sera 6 Giugno in Via d’Alviano, a Trieste, i Vigili del Fuoco del locale Comando Provinciale, hanno rinvenuto all’interno di un’abitazione il cadavere di un 56enne.

I pompieri erano stati avvisati da alcuni vicini poiché nessuno vedeva più l’uomo da diverso tempo. Giunti sul posto, gli operatori assieme alla Polizia di Stato ed al personale sanitario del 118 hanno sfondato la porta d’ingresso dell’appartamento constatando la presenza del corpo esanime dell’uomo quindi il decesso per cause che, secondo le prime indiscrezioni, sembrerebbero essere avvenute per cause naturali.

Sul corpo, infatti, secondo una veloce analisi, non sarebbero state trovate tracce che possano rimandare ad una morte per causa violenta.