Non lo vedevano da tre mesi: era in casa, sul divano, senza vita

UDINE – Il corpo senza vita di un uomo di 71 anni è stato trovato nella sua abitazione di viale Palmanova, a Udine, dopo mesi di silenzio. L’allarme è scattato nella giornata di venerdì 22 marzo, quando alcuni conoscenti, preoccupati per la sua prolungata assenza, hanno chiesto l’intervento delle autorità.



I vigili del fuoco, entrati forzando la porta, hanno rinvenuto l’anziano riverso sul divano. Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe avvenuto diversi mesi fa, probabilmente per cause naturali. L’uomo, che viveva da solo, non aveva più dato notizie da almeno tre mesi. Amici e vicini, insospettiti dal silenzio prolungato, hanno infine deciso di chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno richiesto l’intervento del medico legale per stabilire l’esatta data e causa del decesso.