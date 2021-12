Non vaccinati, dopo il contagio madre e figlio si spengono a due giorni di distanza

VENEZIA - Si spengono a causa del Covid a poche ore l’uno dall’altra. Sia la madre che il figlio non erano vaccinati. La tragedia ha colpito la comunità di Boscochiaro, frazione di Cavarzere, nel veneziano.



Sabato si è spenta la madre, 80 anni, con diverse patologie alle spalle e già in condizioni critiche prima del coronavirus. Il Covid ha aggravato la sua situazione.

Lunedì si è spento suo figlio, 58 anni, ricoverato all'ospedale di Chioggia, prima a malattie infettive e poi in area critica.



Nonostante la negativizzazione al termine di un ciclo di due settimane, i suoi polmoni erano rimasti danneggiati e si è spento per una grave polmonite.

Anche la madre si era negativizzata durante il ricovero ma le sue condizioni erano ormai troppo gravi. OT