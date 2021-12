Non si vaccina, primario sospeso

BELLUNO - Medico non si vaccina al Covid, sospeso a Belluno.

Lo scorso 17 maggio aveva rinunciato al ricorso no-vax, ma al momento non si è ancora vaccinato. Pertanto l’Ulss di Belluno lo ha sospeso.



Il medico, primario, che in un primo momento aveva partecipato a un ricorso con diversi sanitari (per poi fare un passo indietro) non ha mai detto di voler rifiutare il vaccino. Tuttavia da allora non l’ha mai fatto.

Pertanto l’Ulss Dolomiti, dopo aver controllato che non ci fossero motivi ostativi particolari (come condizioni cliniche avverse) l’ha lasciato a casa senza retribuzione.