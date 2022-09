Non si presenta in tribunale, lo trovano su un pullman diretto in Romania

TRIESTE - Si era reso protagonista di una rissa per futili motivi (sembra un cartone di vino) in un centro-dormitorio con un altro ospite.

Proprio per questo era chiamato a processo ma l’uomo non si è mai presentato in tribunale.



I Carabinieri della Stazione di Barcola, nell’ambito degli ordinari controlli ai veicoli, hanno rintracciato l’uomo in un pullman di linea diretto in Romania.

Approfondendo le indagini, gli uomini dell’Arma hanno scoperto che l’uomo, un 54enne di nazionalità romena, era ricercato per un mandato di cattura in quanto doveva scontare 2 anni e 10 mesi di reclusione per minaccia e lesioni personali. Lo straniero è stato arrestato e tradotto dai militari in carcere a Trieste.