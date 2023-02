Non si presenta al lavoro in ospedale: infermiera trovata in casa senza vita

UDINE - Infermiera non si presenta al lavoro, trovata in casa senza vita. La tragedia nella mattinata di ieri. La donna, sanitaria di 56 anni dipendente del Policlinico Città di Udine, è stata trovata senza vita nella sua abitazione, in città. Non si era presentata al lavoro: la sua assenza aveva preoccupato le colleghe che non erano riuscite a mettersi in contatto con lei. Ed è scattato l’allarme. Sul posto i Vigili del fuoco, i sanitari e la Polizia locale: per la 56enne non c'era già più nulla da fare, colpita, probabilmente, da un malore.