Non si ferma all'alt e travolge 3 ciclisti nel bellunese: "Sono in ritardo per la messa"

Rivamonte Agordino, domenica mattina. È in corso la 29esima edizione della Sportful Dolomiti Race, una delle più importanti granfondo ciclistiche d'Europa. Migliaia di atleti percorrono le strade delle Dolomiti bellunesi, chiuse al traffico per l'occasione. Eppure, un'anziana automobilista decide di non rispettare i divieti.

Poco prima delle 8:30, dopo Forcella Franche, la donna al volante raggiunge un tratto di strada sbarrato dai volontari per permettere il transito in sicurezza dei ciclisti. Nonostante i ripetuti inviti a fermarsi, la signora non sente ragioni e si immette contromano sulla carreggiata, travolgendo tre corridori.

Le vittime sono un 46enne di Lucca, un 34enne di Rovereto e un 49enne irlandese, tutti trasportati d'urgenza all'ospedale di Agordo con diverse fratture, per fortuna non in pericolo di vita.

Agli agenti intervenuti, la donna avrebbe candidamente ammesso di essere "in ritardo per la messa" e di non aver potuto aspettare la fine della gara. Una giustificazione che ha lasciato di stucco gli organizzatori della Dolomiti Race.

"Abbiamo cercato in tutti i modi di fermarla, ma non ha voluto sentire ragioni", ha dichiarato amareggiato uno degli addetti alla sicurezza. "Ha platealmente ignorato i divieti e gli inviti dei presenti, mettendo a rischio l'incolumità dei partecipanti".

Un episodio che poteva avere conseguenze ben più gravi e che ha rischiato di rovinare una delle più attese manifestazioni ciclistiche della regione. Ora toccherà alle forze dell'ordine ricostruire l'esatta dinamica e procedere con le dovute sanzioni nei confronti dell'anziana automobilista.