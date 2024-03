Non si ferma all'alt e prova a corrompere Carabinieri, arrestato

PADOVA - Un uomo che si trovava alla guida della propria auto in stato di ebrezza alcolica ha tentato la scorsa notte a Padova di corrompere i Carabinieri di una pattuglia, che gli avevano intimato l'alt senza successo. L'uomo, un 29enne moldavo, è fuggito ed ha abbandonato la vettura più avanti allontanandosi a piedi.

Un rapido accertamento ha permesso di risalire al proprietario dell'auto, e alla sua abitazione, dove i carabinieri lo hanno raggiunto e trovato in evidente stato di ebrezza. Per impedire che gli ritirassero la patente, l'uomo ha tentato di corrompere i militari offrendo loro la somma in contanti di 630,00 euro in banconote di vario taglio. Il 29enne è stato arrestato e dovrà rispondere di guida in stato di ebrezza e istigazione alla corruzione.