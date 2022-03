Non si ferma all'Alt dei Carabinieri, inseguimento a Venezia 

VENEZIA - Inseguimento a folli velocità tra un barchino (piccole imbarcazioni a motore) e una volante dei Carabinieri per i canali di Venezia.

Attorno alle 16.30 una pattuglia ha fermato per un controllo un'imbarcazione e la persona che si trovava a bordo, anziché ormeggiare, si è data alla fuga. I Carabinieri hanno iniziato la caccia all'uomo che si è protratta per circa mezz'ora nei canali di Murano e poi anche in aperta laguna. Il tallonamento si è concluso in una zona di secca, ma al momento il guidatore non è stato arrestato.

Tra le ipotesi che sono al vaglio c'è anche la possibilità che l'individuo sia coinvolto in furti di carburante, motori o barchini. Le immagini sono diventate subito virali nei principali social network e su whatsapp, in queste emerge la particolare abilità dei carabinieri nell'effettuare alcuni tipi di manovra in spazi angusti come quelli dei rii veneziani e sotto ai ponti.