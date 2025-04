Non si ferma all'alt dei Carabinieri e fugge a tutta velocità

VERONA - Nelle prime ore dell’alba del 29 aprile, a San Bonifacio (Verona), un inseguimento ad alta velocità ha portato all’arresto di un uomo di 33 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali. I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia, durante un servizio di pattugliamento, hanno notato un’auto procedere a velocità anomala e hanno deciso di fermarla per un controllo.



Alla richiesta di fermarsi, il conducente ha invece accelerato, dando il via a una pericolosa fuga tra le vie del centro. Dopo alcuni minuti di inseguimento, il fuggitivo ha abbandonato la Volkswagen T-Roc, risultata rubata il giorno precedente, tentando di scappare a piedi.



I militari lo hanno però raggiunto e bloccato, nonostante la sua resistenza, procedendo con l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e la denuncia per ricettazione. L’uomo è stato condotto in caserma e, dopo la convalida dell’arresto da parte del giudice del tribunale di Verona, è stato trasferito al carcere di Montorio.



Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario, mentre le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli sull’episodio.