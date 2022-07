Non riescono a passare il ghiaione, soccorsi tre giovani

FORNI DI SOPRA (UDINE) - Tra le16.30 e le18.40 si è svolta una operazione di soccorso della stazione di Forni di Sopra che ha portato in salvo tre giovani, due ragazze e un ragazzo, di Udine e Latisana, tra i 26 e i 28 anni di età.

I tre, scendendo da Forcella Lavinal per rientrare a valle si sono trovati in difficoltà lungo un tratto di sentiero. Dovevano superare un tratto di ghiaione franato dopo il maltempo del 29 giugno 2022 e non se la sono sentita perché il terreno era molto indurito e ripido. I soccorritori li hanno raggiunti a piedi, hanno intagliato con le piccozze dei gradini e hanno teso una corda fissa affinché i giovani potessero aiutarsi anche con le mani nel traversare quel tratto di circa venti metri, scortandoli poi a valle.