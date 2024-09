Non rientrano dall'escursione: allarme nella notte per due adulti e un bambino

PORDENONE - Intorno alle 23 la Sores ha attivato la nostra centrale operativa per due adulti e un bambino che erano partiti alle 19 dal Rifugio Maniago per raggiungere Casera Mela dove avevano parcheggiato l'auto e dove non erano mai arrivati. A dare l'allarme al Nue112 i parenti che non riuscivano a raggiungerli al telefono - nella zona non c'è campo - e che avevano telefonato a entrambi i rifugi, ricevendo l'informazione che appunto erano partiti alle 19 e che l'auto era ancora a Casera Mela.

La stazione Valcellina del Soccorso Alpino si è mobilitata con cinque tecnici alla volta di Casera Mela. Dopo circa un'ora un adulto con il bambino è stato ritrovato da un dipendente del Rifugio Maniago che era sceso a cercarli, ma mancava ancora il secondo adulto. Il secondo si era infatti separato dal primo per andare verso l'auto e scendendo, al buio, aveva imboccato per errore una bretella della pista forestale, che gli aveva fatto allungare il percorso. L'intervento si è chiuso intorno alle 00.40 dell'8 settembre, quando il secondo adulto è stato ritrovato nelle vicinanze di Casera Mela, finalmente raggiunta.

Al momento non sono note le generalità dei due adulti, presumibilmente residenti in Veneto.

Paularo

La stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino assieme alla Guardia di Finanza, con un totale di otto soccorritori, è stata attivata dalla Sores intorno alle 19.30 su chiamata al Nue112 da parte di due cicloturisti di nazionalità tedesca, un uomo e una donna, lei del 1979, lui del 1974, che si erano persi. I due stavano percorrendo la ciclovia HP3 che collega la Rattendorfer Alm a Pontebba e si sono ritrovati a quota 1800 metri nei pressi della scaletta che sale alla Creta di Aip disorientati. La macchina dei soccorsi si è messa in movimento ma nel frattempo un cacciatore della zona lì ha incontrati sotto la parete e li ha accompagnati sulla strada. Qui si sono incontrati con i soccorritori nel frattempo sopraggiunti, che li hanno scortati a Casera Cason di Lanza. I due avevano biciclette elettriche. L'intervento si è concluso intorno alle 22.