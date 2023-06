Non rientra da un'escursione in montagna: lo trovano nella notte in gravi condizioni

BELLUNO - Molto gravi le condizioni di un escursionista recuperato nella notte il località Ronchetto, distante dal sentiero che scende da Montanel a Domegge di Cadore. Stanotte, verso l’una e mezza, il Soccorso alpino del Centro Cadore è stato attivato dalla Centrale del Suem a seguito della chiamata del fratello di un 62enne di Domegge di Cadore (BL), non rientrato da una camminata.

L’uomo, che era stato sentito l’ultima volta verso le 22 e stava scendendo illuminando il percorso con la pila del telefono, non rispondeva più e il cellulare suonava libero. Otto soccorritori si sono portati sul posto e hanno avviato la ricerca, finché alcune ore dopo una squadra ha sentito dei lamenti provenire da distante. I soccorritori hanno quindi individuato l’uomo, che, probabilmente ingannato da una falsa traccia, si era allontanato di 300/400 metri dal sentiero cadendo sul terreno scivoloso e ruzzolando sotto salti di roccia.

Verificate immediatamente le sue condizioni – aveva un sospetto politrauma, graffi su tutto il corpo ed era in probabile ipotermia – è stato chiesto l’intervento dell’elicottero abilitato per il volo notturno. Una volta sopraggiunta, dall’eliambulanza di Trento sono stati calati con il verricello equipe medica e tecnico di elisoccorso, che hanno preso in carico l’infortunato. Imbarellato e issato a bordo, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Trento.